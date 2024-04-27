Москва, 27 апреля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. В Москве плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся с 14 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Артур Новосильцев/ТАСС

По его словам, после завершения текущего отопительного сезона городские службы Москвы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду.

«Отключение горячей воды — это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать», — цитирует его портал мэра Москвы.

Все работы на системах горячего водоснабжения завершат в установленный срок — до 25 августа, добавил он.

В Москве максимальный срок отключения горячей воды составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.

Как передавало ИА Регнум, ранее Бирюков сообщил, что в Москве отопление начнут отключать с субботы, 27 апреля. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов.

Ранее Бирюков сообщил о планах по капитальному ремонту более 700 крыш многоквартирных домов в Москве. Специалисты полностью заменят кровельное покрытие, отремонтируют стыки плит, ограждения, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам. По словам Бирюкова, больше всего крыш будет обновлено в центре города.