Москва, 14 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Межконтинентальную баллистическую ракету «Булава» морского базирования приняли на вооружение ВС России, сообщил 14 мая генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

«7 мая подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — передала «Российская газета».

Ракета «Булава» — российская трехступенчатая твердотопливная ракета. С середины 1990-х годов она разрабатывалась Московским институтом теплотехники. Ракета предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 и 955A («Борей»), относящихся к четвертому поколению.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» провёл успешный испытательный пуск ракеты «Булава». Испытания прошли успешно. Стрельбу осуществили в штатном режиме во время нахождения крейсера под водой, головные части ракеты прибыли в заданный район в назначенное время.

В феврале этого года ВМФ России получил атомный подводный ракетный крейсер «Князь Пожарский». Это пятая атомная подводная лодка проекта 955А «Борей-А». Субмарины вооружили 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» и шестью торпедными аппаратами.