Москва, 5 ноября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» провёл успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава». Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

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Пуск произвели в ходе последнего этапа программы госиспытаний подводного крейсера, после которого примут решение о приёме его в состав Военно-Морского Флота.

«Император Александр III» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.

Стрельбу осуществили в штатном режиме во время нахождения крейсера под водой, головные части ракеты прибыли в заданный район в назначенное время.

Подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» — это седьмой российский ракетоносец семейства «Борей-А», который может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

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Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе Министерства обороны 29 сентября рассказали, что два малых ракетных корабля проекта 22 800 («Каракурт») — «Удомля» и «Ржев» — спустили на воду на Амурском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию). Новые боевые корабли предназначены для Тихоокеанского флота.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 15 сентября заявил, что до конца текущего года Военно-морской флот получит 12 кораблей. По словам министра, речь идёт как о надводных аппаратах, так и о подводных боевых средствах.