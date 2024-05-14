Стая косаток протаранила и потопила парусную яхту в Гибралтарском проливе
Рабат, 14 мая, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Стая косаток потопила парусную яхту, предварительно протаранив её, в марокканских водах Гибралтарского пролива. Об этом 13 мая сообщила газета Pais.
Уточняется, что парусная яхта Alboran Cognac длиной 15 метров, на борту которой находились два человека, столкнулась с косатками утром 12 мая. Люди рассказали, что животные вели себя агрессивно, атаковали и таранили судно. В результате атаки косаток корпус корабля получил повреждения и вовнутрь просочилась вода. После оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар. Однако яхта всё равно затонула.
Эксперты предположили, что речь идет о субпопуляции косаток, состоящей из примерно 15 особей, известных как «Глэдис». Они обитают между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом и не впервые атакуют и топят суда. Первый задокументированный инцидент такого рода произошел в мае 2020 года, а всего таких случаев зарегистрировано семь, включая произошедший 12 мая.
Косатки затопили пять парусных лодок и два марокканских рыболовецких судна. По данным Рабочей группы по атлантическим косаткам (GTOA), субпопуляция «Глэдис» взаимодействовала с судами как минимум 673 раза. Зоологи предполагают, что такое поведение может быть как игривым любопытством морских млекопитающих, так и намеренным нападением на «конкурентов» любимой добычи косаток — синего тунца.
Ранее ИА Регнум сообщало, что группа краснокнижных косаток попала в ловушку в японских территориальных водах на севере страны. Морские млекопитающие оказались заблокированы в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо и не смогли выйти на открытую воду.
7 февраля Росрыболовство предложило минсельхозу Японии помощь в спасении заблокированных во льду косаток. В службе указали на то, что имеют необходимые для этого компетенции и опыт.
Ранее в этот же день генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил о контактах с Россией по ситуации с застрявшими во льда косатках. При этом позднее в представительствах МИД во Владивостоке и Южно-Сахалинске заявили, что не получали от Японии запросов о помощи в спасении морских млекопитающих.