Рабат, 14 мая, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Стая косаток потопила парусную яхту, предварительно протаранив её, в марокканских водах Гибралтарского пролива. Об этом 13 мая сообщила газета Pais.

Bong Grit Косатки (Orcinus orca)

Уточняется, что парусная яхта Alboran Cognac длиной 15 метров, на борту которой находились два человека, столкнулась с косатками утром 12 мая. Люди рассказали, что животные вели себя агрессивно, атаковали и таранили судно. В результате атаки косаток корпус корабля получил повреждения и вовнутрь просочилась вода. После оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар. Однако яхта всё равно затонула.

Эксперты предположили, что речь идет о субпопуляции косаток, состоящей из примерно 15 особей, известных как «Глэдис». Они обитают между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом и не впервые атакуют и топят суда. Первый задокументированный инцидент такого рода произошел в мае 2020 года, а всего таких случаев зарегистрировано семь, включая произошедший 12 мая.

Косатки затопили пять парусных лодок и два марокканских рыболовецких судна. По данным Рабочей группы по атлантическим косаткам (GTOA), субпопуляция «Глэдис» взаимодействовала с судами как минимум 673 раза. Зоологи предполагают, что такое поведение может быть как игривым любопытством морских млекопитающих, так и намеренным нападением на «конкурентов» любимой добычи косаток — синего тунца.

Ранее ИА Регнум сообщало, что группа краснокнижных косаток попала в ловушку в японских территориальных водах на севере страны. Морские млекопитающие оказались заблокированы в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо и не смогли выйти на открытую воду.

7 февраля Росрыболовство предложило минсельхозу Японии помощь в спасении заблокированных во льду косаток. В службе указали на то, что имеют необходимые для этого компетенции и опыт.

Ранее в этот же день генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил о контактах с Россией по ситуации с застрявшими во льда косатках. При этом позднее в представительствах МИД во Владивостоке и Южно-Сахалинске заявили, что не получали от Японии запросов о помощи в спасении морских млекопитающих.