Токио, 7 февраля, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Япония находится в контакте с Россией в связи с оказавшейся в ледяной ловушке в районе города Раусу на острове Хоккайдо стаей косаток, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

Wayne Hoggard Косатки

«По этому вопросу мы находимся на связи с Россией… Продолжаем внимательно следить за ситуацией», — сказал Хаяси, слова которого приводит «РИА Новости».

При этом генеральный секретарь правительства Японии отметил, что косатки не подпадают под действие закона о защите редких животных.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля примерно в километре от берега при съёмках с помощью дронов была замечена стая из примерно десяти краснокнижных косаток с детёнышами, которая оказалась заблокирована в дрейфующем льду. По данным издания Yomiuri, на тот момент не было возможности оперативно их спасти.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова упрекнула западные движения в защиту экологии в бездействии на фоне сложившейся ситуации. При этом она заявила, что у Японии должны быть средства, чтобы вызволить косаток из «ледяного плена». По её словам, для этого не потребуется полноценных ледоколов, достаточно задействовать судно минимального ледового класса.