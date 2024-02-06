Стая косаток попала в «ледовый плен» на севере Японии
Более десятка косаток попали в «ледовую западню» у японского острова Хоккайдо
Токио, 6 февраля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Группа краснокнижных косаток попала в ловушку в японских территориальных водах на севере страны. Млекопитающие оказались заблокированы в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо и не смогли выйти на открытую воду. Об этом сообщила газета Yomiuri.
По данным журналистов, в стае около 16–17 особей. Местные жители с помощью дронов сняли на видео, как зажатые подвижными льдами косатки борются за жизнь, поддерживая открытую полынью.
Самостоятельно млекопитающие освободиться не могут, а у Японии нет возможности оперативно их спасти. Среди заблокированных косаток 3–4 детеныша, и один из них явно нездоров.
Во второй половине дня 6 февраля косатки исчезли под водой, что может свидетельствовать об их гибели.
Как сообщало ИА Регнум, 26 января в «Москвариуме» погиб впервые рождённый в России в искусственной среде обитания детёныш косатки. Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, животное погибло. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врождённого порока сердца, который невозможно было диагностировать.