Токио, 6 февраля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Группа краснокнижных косаток попала в ловушку в японских территориальных водах на севере страны. Млекопитающие оказались заблокированы в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо и не смогли выйти на открытую воду. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Кадр из видео

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По данным журналистов, в стае около 16–17 особей. Местные жители с помощью дронов сняли на видео, как зажатые подвижными льдами косатки борются за жизнь, поддерживая открытую полынью.

Самостоятельно млекопитающие освободиться не могут, а у Японии нет возможности оперативно их спасти. Среди заблокированных косаток 3–4 детеныша, и один из них явно нездоров.

Во второй половине дня 6 февраля косатки исчезли под водой, что может свидетельствовать об их гибели.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января в «Москвариуме» погиб впервые рождённый в России в искусственной среде обитания детёныш косатки. Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, животное погибло. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врождённого порока сердца, который невозможно было диагностировать.