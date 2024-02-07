Москва, 7 февраля, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Росрыболовство предложило министерству сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии помочь в спасении застрявших во льдах косаток. Об этом говорится в письме, которое 7 февраля опубликовали на сайте ведомства.

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«В связи с новостным сюжетом японских СМИ о затруднительной ситуации в водах возле города Раусу острова Хоккайдо Росрыболовство и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии подтверждает свою готовность в кратчайшие сроки оказать помощь по спасению млекопитающих, занесенных в Красную книгу», — отмечается в нём.

Уточняется, что у Росрыболовства есть необходимые для этого компетенции и опыт.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля газета Yomiuri написала, что группа косаток попала в ледяную ловушку в море на севере Японии. Морские млекопитающие оказались заблокированы во льдах около острова Хоккайдо и не могли выйти на открытую воду.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула западные движения в защиту экологи в бездействии в вопросе помощи застрявшим во льдах около Японии косаткам. Она также задалась вопросом, почему западные экологи из организации «Гринпис» (признана в РФ нежелательной) игнорируют эту ситуацию.

Генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси 7 февраля заявил, что японская сторона контактирует с Россией в вопросе о застрявших во льдах у острова Хоккайдо косатках. По его словам, косатки не подпадают под действие закона о защите редких животных.

В представительствах МИД во Владивостоке и Южно-Сахалинске позднее заявили, что не получали от японской стороны запросов о помощи в спасении застрявших во льдах косатках.