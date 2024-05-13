Белгород, 13 мая, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом в ходе удара ВСУ, по предварительным данным пострадали семь мирных жителей, сообщил 13 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

«У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжёлое», — написал он.

Гладков уточнил, что ещё четверо мужчин получили осколочные ранения, их доставили в городскую больницу. Ещё один пострадавший после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации, его будут лечить амбулаторно.

В ходе удара, по предварительным данным, от удара украинских сил в Белгороде выбило окна в шести квартирах, находящихся в двух многоквартирных домах. Осколки также посекли коммерческий объект, выбили окна в частном доме, повредили хозпостройки и два автомобиля.

В Белгородском районе в посёлке Дубовое в ходе атаки ВСУ было попадание в энергетический объект, что привело к повреждению восьми автомобилей. Также в посёлке пробило кровлю дворовой постройки и посекло один автомобиль. В селах Таврово и Репное от удара украинских боевиков получила повреждение кровля частного дома. В селе Репное от взрыва пострадали два автомобиля, в посёлке Майский — один автомобиль.

«Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по разрушениям уточняется», — подчеркнул губернатор.

Минобороны сообщило, что с 15:00 до 16:10 средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в результате удара ВСУ обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома на улице Щорса в Белгороде. В здании располагались 40 квартир.

Министерство обороны уточило, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Нижнюю часть дома поразили первым комплексом.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из-под завалов дома удалось спасти 17 человек, 15 жителей погибли.