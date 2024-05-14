Париж, 14 мая, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Новые поставки военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов Америки не помогут Киеву переломить баланс сил и едва ли окажут влияние на ход конфликта. Об этом 13 мая сообщило французское издание Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Какими бы быстрыми и значительным ни были бы эти новые американские поставки, тем не менее их будет недостаточно, чтобы переломить соотношение сил, во всяком случае в краткосрочной перспективе», — говорится в материале.

Отмечается, что Вооружённые силы России на фоне снарядного и оружейного голода в ВСУ завладели и продолжают удерживать и наращивать инициативу с осени 2023 года. О попытках Украины захватить утраченные в ходе специальной военной операции территории не может идти и речи. Запад же, поставляя оружие и технику, пытается дать Киеву шанс продержаться до 2025 года, когда ожидается новая крупная партия военной помощи и наращивание темпов производства европейской и американской оборонной промышленности.

В то же время Le Monde подчёркивает, что Западу следует подготовиться к возможному «краху Украины», даже если этот вариант не устраивает Вашингтон и Брюссель.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что Вашингтон намерен нарастить темпы поставок оружия Украине, поскольку продолжительная пауза в финансировании загнала Киев в ситуацию, когда украинские войска вынуждены отступать на всех направлениях. Он также признал, что одобренный Джо Байденом крупный пакет военной помощи не помешает ВС России добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок военной помощи киевскому режиму. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что поставки Киеву вооружений не способны повлиять на ход проведения специальной военной операции, а только затягивают конфликт.