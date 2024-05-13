Харьков, Украина, 13 мая, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса не представляют, как следует реагировать и что необходимо предпринять на фоне наступления Вооружённых сил России под Харьковом, заявил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они (Страны — члены НАТО. — Прим. ред.) не могут ничего поделать с наступлением российских войск. Я имею в виду, вероятно, они размышляют о том, как можно было бы мобилизовать свои войска и отправить их туда. Что ж, удачи им с этим», — указал эксперт.

Джонсон подчеркнул, что даже если бы войска Североатлантического альянса оказались в зоне конфликта, то они не смогли бы продержаться из-за отсутствия логистики. Кроме того, российский военно-промышленный комплекс обогнал по темпам производства вооружений весь западный блок.

«Россия производит в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем весь Запад. Только вдумайтесь в это», — добавил он.

Также эксперт заявил, что линия обороны, которую пытаются удержать Вооружённые силы Украины, рушится под натиском российских военных. Любые же ударные и наступательные вооружения ВСУ теряют во время контрбатарейной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за сутки существенно продвинулись в Харьковской области, освободив населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья. На следующей же день российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ и освободили населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Только за два дня на данном направлении украинские войска потеряли до 270 человек личного состава, два танка, три боевые бронированные машины, три боевые машины РСЗО и три гаубицы.

Обстановку в Харьковской области в генеральном штабе ВСУ назвали сложной и признали, что российские войска добились тактических успехов. Издание The New York Times, в свою очередь, сообщило, что скорость, с которой ВС России продвигаются в Харьковской области, шокировала украинских военных, в то время как в командовании на фоне острой нехватки боеприпасов обвиняют друг друга в провале обороны на харьковском направлении.