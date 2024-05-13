Белгородская область, 14 мая, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Разбитое стекло

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в результате атаки получили повреждения шесть частных жилых домовладений и линия электропередачи, а жители одной из улиц населённого пункта остались без света.

Кроме того, осколками посекло один автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. При атаке «Точкой-У» обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома на улице Щорса.

В результате удара погибли 15 человек. Ещё 17 человек удалось спасти из-под завалов.

13 мая украинские военные ударили по Белгороду. При этом российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей над городом и Белгородским районом. По предварительным данным, из-за нападения ВСУ пострадали семь мирных жителей.