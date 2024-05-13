Архангельск, 13 мая, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Пожар произошёл на круизном теплоходе «М. В. Ломоносов», судно находится в сухом доке в Архангельске. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области.

Кадр из видео МЧС России

Уточняется, что возгорание произошло на верхней палубе судна, которое находилось на ремонте на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота. Палуба охвачена огнём полностью, площадь пожара составляет 936 кв. метров. Объявлен второй ранг пожара. К борьбе с пожаром привлечены 37 специалистов и десять единиц техники.

Обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются, информация о пострадавших не поступала. На место происшествия выехал архангельский транспортный прокурор Виталий Фетисов. Также на месте пожара находится исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин.

В открытых источниках отмечается, что двухпалубный пассажирский речной теплоход «М. В. Ломоносов» построен в Будапеште (Венгрия) в 1962 году и предназначался для эксплуатации на внутренних водных путях СССР. В мае 2023 года на борту теплохода во время ремонта уже происходил пожар. Возгорание случилось в трюме, огонь повредил стены машинного отделения.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на борту траулера «Капитан Лобанов» в Балтийском море под Калининградом, в результате которого погибли три человека. Один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, ещё трое моряков выписаны после обследования на амбулаторное лечение.

Инцидент находится на контроле губернатора Калининградской области Антона Алиханова.