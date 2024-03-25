Калининград, 25 марта, 2024, 19:35 — ИА Регнум. На траулере «Капитан Лобанов» в Балтийском море, по уточнённым данным, погибли три человека, сообщил 25 марта журналистам руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Правительство Калининградской области

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате ЧП.

«По уточнённой сегодня информации, на траулере «Капитан Лобанов» погибли три человека. Один пострадавший по-прежнему в тяжёлом состоянии, ещё трое моряков выписаны на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает», — сказал Лысков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 марта на борту траулера «Капитан Лобанов» вспыхнул пожар. Пострадавшие были госпитализированы. На судне произошла нештатная ситуация, всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, отмечала пресс-служба областного правительства.

Двоих пострадавших доставили в Центральную клиническую больницу Калининграда, при этом один находился в тяжёлом состоянии, а второго после оказания помощи направили на амбулаторное наблюдение, сообщал Лысков. Траулер был отбуксирован в порт Балтийск.