Калининград, 19 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Пожар произошёл на борту траулера «Капитан Лобанов» под Калининградом, есть пострадавшие, сообщили власти Калининградской области.

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Подробности происшествия устанавливаются. Инцидент находится на контроле губернатора Антона Алиханова, передёт ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

По данным Telegram-канала «112», «Капитан Лобанов» затонул недалеко от города Пионерский Калининградской области. Также журналисты сообщают о гибели одного человека и двух пропавших без вести. Всего на борту было семь членов экипажа, четверых спасли. Ведётся поисковая операция пропавших моряков.

Само судно уже шло ко дну три года назад. Тогда инцидент произошёл в посёлке Светлый и обошлось без жертв.

10 марта сообщалось опожаре на флагмане британского королевского флота авианосце HMS Queen Elizabeth. Судно находилось на пути в Шотландию. Сутками ранее корабль прибыл в Гленмаллан, чтобы запастись боеприпасами и провизией. Возгорание быстро потушили, о пострадавших не сообщалось.