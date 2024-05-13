Москва, 13 мая, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Никита Гусев по итогам сезона 2023/24 Континентальной хоккейной лиги признан самым ценным игроком регулярного чемпионата по итогам голосования среди тренеров. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили в пресс-службе КХЛ.

Дарья Драй ИА REGNUM

В завершившемся сезоне нападающий сыграл во 68 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 66 результативными передачами, таким образом установив новый рекорд КХЛ по набранным очкам (89). Гусев во второй раз в карьере стал обладателем «Золотой клюшки». Ранее он признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ по итогам сезона 2017/18, когда выступал за СКА из Санкт-Петербурга.

В тройку самых ценных игроков также вошли нападающие омского «Авангарда» американец Рид Буше и россиянин Владимир Ткачёв.

В символическую сборную завершившегося регулярного сезона, помимо Никиты Гусева и Владимира Ткачёва, вошли вратарь и защитник «Металлурга» Илья Набоков и Робин Пресс, защитник Александр Никишин из СКА и нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо», одержав 42 победы, из которых 11 — в овертайме, и набрав 98 очков, занял первое место в общей турнирной таблице. В четвертьфинале плей-офф КХЛ московская команда уступила «Трактору» из Челябинска с общим счётом 0:4.

Как передавало ИА Регнум, Кубок Гагарина в сезоне 2023/24 завоевали хоккеисты магнитогорского «Металлурга», одержав 24 апреля четвёртую подряд победу в финальной серии над ярославским «Локомотивом» со счётом 2:1. Первые три игры «Металлург» выиграл со счётом 2:1, 1:0 и 2:1 соответственно. С победой в финале Кубка Гагарина команду из Магнитогорска поздравил президент России Владимир Путин.