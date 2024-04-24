Магнитогорск, Челябинская область, 24 апреля, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» 24 апреля одержали четвёртую подряд победу в финальной серии Кубка Гагарина и стали обладателями трофея.

Дарья Драй ИА REGNUM

Четвёртую игру «Металлург» выиграл у ярославского «Локомотива» со счётом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко, в составе ярославской команды — Ярослав Лихачёв.

Первые три игры в серии «Металлург» выиграл со счётом 2:1, 1:0 и 2:1 соответственно.

Магнитогорская команда стала обладателем Кубка Гагарина в третий раз. Ранее она выигрывала трофей в 2014 и 2016 годах.

Лишь во второй раз в истории турнира одна из команд сумела одержать «сухую» победу в финальной серии. В 2019 году московский ЦСКА со счётом 4:0 переиграл омский клуб «Авангард».

В 2023 году обладателем Кубка Гагарина также стал ЦСКА. В финальной серии московская команда со счётом 4:3 переиграла казанский «Ак Барс».