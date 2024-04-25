Москва, 25 апреля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил хоккейный клуб «Металлург» с победой в финале Кубка Гагарина.

РИА Новости / Григорий Сысоев

«Виктор Филиппович (Рашников), поздравляю вас с победой «Магнитки». Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля «Металлург» одержал четвёртую подряд победу над ярославским «Локомотивом» в финальной серии Кубка Гагарина истал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 2:1. Итоговый счёт в серии — 4:0 в пользу «Металлурга».

Магнитогорский клуб стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз. Ранее он выигрывал трофей в 2014 и 2016 годах.