Киев, 13 мая, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Командование украинской армии перебросило резервные подразделения на харьковское направление. Об этом 13 мая сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram-канале.

Global Look Press

«Для усиления войск на харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от развития обстановки наращивание группировки продолжат.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 12 мая сообщил, что группировка российских войск «Север» продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее, 11 мая, Конашенков сообщил, что подразделения войск группировки «Север» освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая в обращении в соцсетях назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий.

По информации The New York Times, командиры подразделений ВСУ обвинили друг друга в поражениях в Харьковской области. Издание напомнило, что украинская армия истощена, а её военные уже несколько месяцев жалуются на острую нехватку боеприпасов, бойцы измотаны. Также усугубили ситуацию трудности с помощью от западных спонсоров.

Бойцы ВСУ заявили французской газете Le Monde, что украинские власти не подготовили оборону Волчанска в Харьковской области. Один из них рассказал об отсутствии оборонительных сооружений около города. По его словам, первой линии фортификаций и мин не было, российские солдаты свободно вошли в серую зону.