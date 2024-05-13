Париж, 13 мая, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Украинские власти не подготовили оборону Волчанска в Харьковской области. Об этом написала французская газета Le Monde со ссылкой на бойца ВСУ, который находится в окрестностях города.

Ashley Chan/Global Look Press

«Оборона Волчанска не была подготовлена. В зоне нет необходимых средств для блокирования наступления», — привело издание его слова.

Он добавил, что российские военные развёртывают всё больше сил перед наступлением.

Кроме того, газета привела заявление другого военнослужащего ВСУ об отсутствии оборонительных сооружений около Волчанска. По его словам, первой линии фортификаций и мин не было, российские солдаты свободно вошли в серую зону.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 12 мая сообщил, что группировка российских войск «Север» в минувшие сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее, 11 мая, Конашенков сообщил, что подразделения войск группировки «Север» освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая в обращении в соцсетях назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском.

Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп противника, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.