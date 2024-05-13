Москва, 13 мая, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам по итогам в ходе заседания 13 мая единогласно поддержал кандидатуру Бориса Ковальчука на пост председателя Счётной палаты России, сообщило агентство «Прайм».

РИА Новости / Дмитрий Астахов

Члены комитета рекомендовали Совфеду назначить Ковальчука на эту должность. Это вопрос рассмотрят на пленарном заседании СФ, назначенном на 14 мая.

Ковальчук до 14 марта 2024 года был председателем правления холдинга «Интер РАО». На следующий день его назначили заместителем руководителя контрольного управления президента России.

10 мая Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список кандидатов на пост главы Счётной палаты. Кроме Ковальчука, в нём были Анатолий и Артамонов, Галина Изотова.

Глава государства 13 мая выбрал Ковальчука кандидатом на пост главы высшего органа государственного аудита. Эта должность оставалась вакантной после ухода с неё в ноябре 2022 года Алексея Кудрина.