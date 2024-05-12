Москва, 13 мая, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин из трёх представленных ему кандидатур на должность главы Счётной палаты (СПРФ) предложил назначить Бориса Ковальчука. Об этом сообщили в Telegram-канале Совета Федерации.

Audit.gov.ru Здание Счетной палаты

На данный момент 46-летний Ковальчук является заместителем руководителя Контрольного управления президента. На должность он был назначен в марте 2024 года.

Глава Счётной палаты не был назначен с момента ухода Алексея Кудрина в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 мая направила Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счётной палаты. Он включал экс-губернатора Калужской области сенатора Анатолия Артамонова, и. о. председателя СПРФ Галину Изотову и Бориса Ковальчука.

Президент предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу.