Москва, 15 марта, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Бывший глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, покинувший свой пост 14 марта, назначен заместителем руководителя контрольного управления президента. Об этом газете «Ведомости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как передавало ИА Регнум, 14 марта стало известно, что совет директоров ПАО «Интер РАО» избрал новым гендиректором компании Сергея Дрегваля, а полномочия бывшего председателя правления энергетического холдинга Бориса Ковальчука были прекращены.

Ковальчук работал в «Интер РАО» с июня 2009 года. Эксперты предполагали, что он может занять один из руководящихся постов в «Газпроме», «Роснефти», правительстве России или должность губернатора Петербурга.

Ковальчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля доложил об итогах деятельности компании в 2023 году. Он сообщил, что выручка холдинга с 2009 по 2023 год выросла с 68 млрд до 1,35 трлн. Кроме того, в начале этого периода у компании были убытки, а к 2023 году чистая прибыль достигла 135 млрд рублей.

Такие высокие результаты, по его словам, обоснованы тем, что компания с 2020 года по указанию президента уделила внимание развитию инжиниринговых и IT-подразделений. Этот сектор позволил покрыть доходы, выпавшие из-за сокращения экспорта в западные страны.