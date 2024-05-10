Москва, 10 мая, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счётной палаты, в нём Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», — написала она в Telegram-канале.

По её словам, в списке три фамилии: Анатолий Артамонов, Галина Изотова, Борис Ковальчук. Совфед ожидает представление главы государства для назначения на должность, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Государственной думы 10 мая обсудят кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин уже внёс в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Правительство во главе с Мишустиным проработало более четырёх лет.