Киев, 13 мая, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Бойцам Вооружённых сил Украины нечем строить фортификационные сооружения ― не хватает спецтехники. Об этом 13 мая сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

IMAGO. Jussi Nukari/Global Look Press

Она заявила, что несколько месяцев назад с коллегами совершила инспекционную поездку на украинско-российскую границу и своими глазами увидела реальное положение дел.

«Увидели правду, что в километре от врага у нас окопы по колено… Полное отсутствие современной линии обороны и минных полей», ― написала Геращенко в Telegram-канале.

По ее словам, на дороги возле Волчанска в 2023 году денег выделили больше, чем на окопы на этом же направлении.

«И сейчас очередь на экскаваторы и просьбы от бригад на землеройную технику не меньше, чем на оружие», ― подчеркнула парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что при сдаче Авдеевки украинские войска не имели никаких оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться. Их заранее не подготовили, отметил он.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и украинских военных заявила, что усилия Киева по строительству оборонительных укреплений вдоль линии боевого соприкосновения не дали каких-либо существенных результатов.

Главный редактор сайта «Цензор. нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов подчеркнул, что Вооружённые силы Украины не смогли создать такие же подготовленные линии обороны, как у российской армии. По его словам, украинские войска столкнулись с нехваткой спецтехники и бетона. Бойцам приходится строить укрепления своими силами, рыть окопы лопатами.

Украинский военный Денис Ярославский заявил, что власти Харьковской области не построили укрепления для бойцов на первой линии обороны. По его словам, отсутствие систем фортификации стало главной причиной проблем с обороной на границе в Харьковской области. При этом первый замглавы областной военной администрации Роман Семенуха обвинил самого военного в распространении дезинформации.