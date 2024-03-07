Вашингтон, 7 марта, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Усилия Киева по строительству оборонительных укреплений вдоль линии боевого соприкосновения не дали каких-либо существенных результатов. Об этом 7 марта написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и украинских.

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«Эта кампания (по возведению сооружений) не принесла существенных результатов, и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия наращивает атаки», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВСУ попытались повторить успешные действия российских военных, ранее выстроивших правильную линию обороны, в которой украинские войска «увязли в сложной сети препятствий» во время контрнаступления летом и осенью 2023 года.

При этом, по словам эксперта по армии России из Фонда Карнеги Дары Массикот, ВСУ сохранили мало сравнимых с Артёмовском или Авдеевкой опорных пунктов, и потому украинские бойцы, по её мнению, часто отступают на неподготовленные территории.

Как уточнил в беседе с изданием научный сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков, армия России на данный момент находится в удобном положении и занимается истощением противника. По его мнению, такими образом российские военные закладывают основу для серьёзного наступления во второй половине 2024 года.

Военный начальник из Австрии Франц-Стефан Гади, в свою очередь, указал на то, что отсутствие эшелонированной обороны вдоль линии боевого соприкосновения должно вызывать «некоторую обеспокоенность» у Киева, так как из-за этого, по его словам, ситуация для ВСУ может стать критической.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта газета The New York Times написала, что украинские войска создали на авдеевском направлении слишком простые линии окопов с нехваткой дополнительных укреплений для замедления танков и защиты важных объектов. По словам авторов статьи, они пришли к такому выводу после изучения спутниковых снимков.

Американские журналисты также признали, что армия России после освобождения Авдеевки уверенно продвигается на этом направлении в том числе из-за слабости украинской обороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 13 февраля заявил о переходе украинских войск к оборонительной операции. По его словам, её целью является нанесение России «максимальных потерь».