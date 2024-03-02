Киев, 2 марта, 2024, 23:52 — ИА Регнум. При сдаче Авдеевки украинские войска не имели никаких оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться. Их заранее не подготовили, заявил 2 марта секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Пожалуй, самая большая проблема (при отступлении с Авдеевки. — Прим. ред.) — отсутствие наших оборонительных позиций, на которые можно было спокойно отойти. И это проблема. <…> Они должны были быть подготовлены таким образом, чтобы были позиции. Отходившие войска должны были зайти за обороняющиеся войска», — привело слова Костенко украинское издание New Voice.

В Киеве должны понимать, что отходящим войскам достаточно сложно переходить к обороне, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта обозреватели газеты The New York Times после изучения спутниковых снимков отметили отметили слишком простые линии окопов ВСУ на авдеевском направлении. По их мнению, здесь не хватает дополнительных укреплений, способных замедлить движение танков и защитить важные объекты. Также в статье говорится, что российская армия после освобождения Авдеевки уверенно продвигается на данном участке фронта, в том числе из-за слабости обороны ВСУ.

В Минобороны РФ 1 марта уточнили, что за неделю ВСУ потеряли на авдеевском направлении свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии. Силами российских военных были отражены 48 контратак штурмовых групп в районах населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское в ДНР.

Старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш считает, что ВС России продолжат освобождать территории под Донецком, а украинскую армию ждут новые поражения, сравнимые с бегством из Авдеевки. Бегство и сдача города привели к кризису общей стратегии Киева. Украинское руководство оказалось в политической западне, добавил эксперт.