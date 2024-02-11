Киев, 11 февраля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не смогли создать такие же подготовленные линии обороны, как у российской армии. Об этом в видеоблоге на YouTube заявил главный редактор сайта «Цензор. нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

РИА Новости

Он подчеркнул, что на фронте у ВСУ нет никаких стратегических укреплений.

«На фронте никаких стратегических укреплений, чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет», ― указал журналист.

По его словам, украинские войска столкнулись с нехваткой спецтехники и бетона. Бойцам приходится строить укрепления своими силами, рыть окопы лопатами.

Бутусов добавил, что командование украинской армии не экономит ни силы бойцов, ни людей, из-за этого ВСУ несут большие потери.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины уже не отрицают и не скрывают, что в конфликте с Россией наступил «тупик» из-за задержек поставок военной помощи. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сражаются с одной из крупнейших армий в мире, при этом боеприпасов не хватает, нужны современные технические средства.

Газета The New York Times сообщила 4 февраля, что украинская армия в связи с нехваткой личного состава и вооружения отдаёт инициативу в ведении боевых действий российским военным. Теперь ВСУ «окапываются», пытаясь сохранить свои позиции. По словам авторов статьи, на некоторых участках фронта ВС России способны использовать в пять раз больше снарядов, чем противник. Украинцы пытаются заменить артиллерийские удары атаками дронов-камикадзе, но эта тактика не столь эффективна.

Британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что с Украины поступает всё больше данных, свидетельствующих о катастрофической ситуации в армии. По его словам, положение на линии фронта становится всё более отчаянным. По информации Меркуриса, ВСУ истощены, в их рядах нарастают упаднические настроения. Он заявил, что потери украинской армии очень высоки, так как она по всему фронту столкнулась с превосходящими силами Вооружённых сил России.