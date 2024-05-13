Москва, 13 мая, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Государственная дума утвердила Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера России. Пленарное заседание состоялась 13 мая.

MIT Russia/Global Look Press Денис Мантуров

Парламентарии поддержали его кандидатуру единогласно. «За» проголосовал 431 депутат.

Председатель Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев уточнил, что Мантуров продолжит курировать промышленность, также на своём посту он займётся важнейшими вопросами технологического суверенитета, развития военной промышленности, авиа — и судостроения, реализации космических программ.

В выступлении Денис Мантуров отметил, что вопросы материально-технического обеспечения силовых ведомств остаются приоритетом государства. В числе ближайших планов он обозначил работу по строительству российской орбитальной космический станции и совершенствованию образцов вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая председатель российского правительства Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы свои предложения по составу нового кабинета министров.

По предложению премьер-министра, в новом составе правительства может появиться должность вице-премьера по вопросам развития транспорта и логистики. На этот пост он предложил Виталия Савельева, в последние годы возглавлявшего Министерство транспорта. Дениса Мантурова, в чьём ведении находится промышленность, предложили на первого заместителя представителя правительства.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшим в отставку работать до формирования нового кабмина.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении.