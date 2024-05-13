Берн, 13 мая, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине немыслим без участия России, заявил 13 мая журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Jan Woitas/Global Look Press

«Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим», — процитировала его «Газета.ru».

Эльчингер назвал запланированную в Бюргенштоке конференцию по Украине вкладом Берна в поддержку дискуссий о «справедливом» мире в республике. Он подчеркнул, что Швейцария считает неправильным бездействие в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, Швейцария планирует провести по инициативе киевского режима конференцию по Украине 15 и 16 июня. При этом швейцарский МИД отказался приглашать на мероприятие представителей России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 2 мая заявила, что Москва призывает партнёров не участвовать в этом провокационном мероприятии. Его цель — продление противостояния с Россией, а не урегулирование конфликта, добавила дипломат.

Кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров 13 мая назвал запланированную в Швейцарии конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.