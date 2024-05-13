Луганск, 13 мая, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате удара ВСУ по городу Краснодону в ЛНР. Об этом 13 мая сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

«К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших. Одна из составных частей ракеты упала на детскую площадку местного парка. К счастью, на ней в тот момент не было людей», — написал он.

Глава региона добавил, что в результате обстрела промышленной зоны вспыхнул сильный пожар, спасатели и военные приступили к ликвидации очагов возгорания. Кроме того, предпринимают меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пасечник сообщил, что при ударе украинской армии по Краснодону пострадали четыре человека. Из-за атаки начался пожар, спасатели прибыли на место для его тушения.

С места происшествия потребовалось эвакуировать людей. Дорогу в город перекрыли, автомобили пустили по объездной. В Краснодон выехал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

По информации военного эксперта Андрея Марочко, украинские военные для удара по Краснодону применили не менее трёх ракет ATACMS.