Ясиноватая, ДНР, 13 мая, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Украинские военные не раз применяли против мирных жителей в селе Семёновка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики боевые отравляющие вещества. Люди задыхались, открывалась рвота, раздирающий кашель. Об этом рассказал сельчанин Сергей, которого вывезли российские военные из зоны боевых действий в конце апреля.

Cma.army.mil Химическое оружие

По словам мужчины, ВСУ применяли, как он понял, «какое-то химическое оружие».

«Было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота была», — пояснил Сергей.

Распылили отраву беспилотники.

Другой житель Семёновки Андрей также подтвердил «РИА Новости», что отравляющее вещество «бьёт в нос, типа нашатыря, потом льются слёзы, задыхаешься, дышать невозможно».

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики 8 апреля воспользовались химическим оружием на артёмовском участке фронта в ДНР вблизи села Клещеевка. По сведениям силовиков, ВСУ предположительно использовали при помощи беспилотника стеклянные колбы с белым фосфором, способным вызвать ожог верхних дыхательных путей.

4 марта замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский подтвердил, что киевские власти неоднократно пытались применить химическое оружие в зоне СВО. Россия сорвала эти провокации.

В конце января 2024 года в Мелитополе российские военные обнаружилиукраинский схрон с токсическим химикатом — аналогом боевого отравляющего вещества психотропного действия «Би-Зет».