В Верховной Раде забили тревогу после ударов российской армии
Депутат Рады Шевченко: российская армия готовит для ВСУ одновременно два «котла»
Киев, 13 мая, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Российские военные готовят украинской армии одновременно два «котла». Свои опасения высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко журналистам.
Украинский политик считает, что удары ВС России будут наносить именно с двух сторон: с Белгородской области на Харьков и на Днепропетровск, второй — в направлении Донецка через Часов Яр.
В этом случае, выход к Днепропетровску является «точкой соприкосновения», уточнил Шевченко.
Депутат считает, что такой тактикой российская армия хочет «перерезать, отрезать две большие группировки ВСУ: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно».
«Русские могут добиться стратегических успехов в случае выхода к городу и взятия мостов под огневой контроль. И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли», — подытожил депутат Рады.
Как сообщало ИА Регнум, роботы-подавители беспилотников на основе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон» начали прикрывать эвакуационные группы в серой зоне спецоперации. По информации генерального директора компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Дениса Осломенко, в скором времени планируется создать такие комплексы для защиты штурмовых групп.
Для украинских войск на харьковском направлении сложилась сложная обстановка — российские войска добились тактических успехов, признали в генштабе украинской армии.
Атака со стороны российской армии продолжается. На фоне этого ВСУ продолжают развертывать резервы «для стабилизации ситуации», пояснили в руководстве украинской армии.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая признал наступление ВС России в Харьковской области. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий. Бои на значительной части пограничной территории Украины продолжаются, добавил Зеленский.