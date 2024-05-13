Киев, 13 мая, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Российские военные готовят украинской армии одновременно два «котла». Свои опасения высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Украинский политик считает, что удары ВС России будут наносить именно с двух сторон: с Белгородской области на Харьков и на Днепропетровск, второй — в направлении Донецка через Часов Яр.

В этом случае, выход к Днепропетровску является «точкой соприкосновения», уточнил Шевченко.

Депутат считает, что такой тактикой российская армия хочет «перерезать, отрезать две большие группировки ВСУ: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно».

«Русские могут добиться стратегических успехов в случае выхода к городу и взятия мостов под огневой контроль. И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли», — подытожил депутат Рады.

Как сообщало ИА Регнум, роботы-подавители беспилотников на основе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон» начали прикрывать эвакуационные группы в серой зоне спецоперации. По информации генерального директора компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Дениса Осломенко, в скором времени планируется создать такие комплексы для защиты штурмовых групп.

Для украинских войск на харьковском направлении сложилась сложная обстановка — российские войска добились тактических успехов, признали в генштабе украинской армии.

Атака со стороны российской армии продолжается. На фоне этого ВСУ продолжают развертывать резервы «для стабилизации ситуации», пояснили в руководстве украинской армии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая признал наступление ВС России в Харьковской области. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий. Бои на значительной части пограничной территории Украины продолжаются, добавил Зеленский.