Москва, 13 мая, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Роботы-подавители беспилотников на основе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон» начали прикрывать эвакуационные группы в серой зоне спецоперации. По информации генерального директора компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Дениса Осломенко, в скором времени планируется создать такие комплексы для защиты штурмовых групп.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Роботы-подавители будут применяться в местах боевых действий серых зон, в которые опасно отправлять группы для эвакуации раненых, их могут «отрабатывать сбросами и FPV», пояснил разработчик.

«В концепции есть два робота с «Тритоном», которые сопровождают или штурмовую группу, или роботов-штурмовиков. В будущем это должно массово начать появляться. Но вот эти роботы с РЭБ, которые прикрывают эвакуационных роботов или роботов, устанавливающих мины — они уже есть и работают в зоне СВО», — цитирует гендиректора ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве обороны создадут научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботов.

Новый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые разрабатывают и производят перспективные виды вооружений.

Глава Минобороны 20 апреля посетил полигон Московского военного округа, проверил выполнение указаний по разработке БПЛА и стрелкового оружия с учётом опыта спецоперации.