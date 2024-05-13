Харьков, Украина, 13 мая, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Серия взрывов была слышна ночью 13 мая в Харькове на фоне воздушной тревоги, чуть позже гремело и в Херсоне. О прилётах сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Харьков без света

«В Харькове была слышная серия взрывов», — говорится в в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области включили сирену воздушной тревоги.

В Херсоне тревога не звучала, гремели взрывы.

Как сообщало ИА Регнум, спасатели ночью 13 мая вытащили из-под завалов жилого дома в Белгороде уже 15-ю жертву теракта киевских боевиков.

На Харьковской горе, на улице Щорса в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

Предварительно говорилось, что под завалами могут находиться не менее 20 человек.

Российские системы ПВО ночью 13 мая отразили очередные атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. На подлёте к городу военные сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.