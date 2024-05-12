Киев, 12 мая, 2024, 20:03 — ИА Регнум. В связи с мощными ударами российских беспилотников обваливается оборона Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

President.gov.ua

«Когда над твоей головой летает рой российских дронов, который наносит мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определённых участках фронта мы проваливаемся и отступаем», — отметил он.

Из-за того, что фортификационные работы проведены не везде, ВСУ вынуждены отступать на местность, не оборудованную системой укреплений, добавил военный.

«Фронт не резиновый и может прорваться, это достаточно критично», — рассказал Кривонос.

Как передавало ИА Регнум, ранее журнал Foreign Affairs писало, что украинская армия проигрывает новой российской тактике ведения боя беспилотниками, а также технологиям производства дронов, систем РЭБ и российской военной промышленности.

При этом обозреватель издания отметил, что Киев утратил преимущества в противостоянии беспилотников. В статье также отмечается, что с конца 2022 года российская сторона использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства — «Орлан-10» (разведывательный беспилотник) и «Ланцет» (ударный беспилотник).

В материале говорилось, что по оценкам украинских чиновников, Россия может производить или закупать около 100 тысяч беспилотников в месяц, в то время как Украина способна произвести в два раза меньше.

30 апреля полковник австрийской армии Маркус Райснер признал, что продвижение российских военных может обернуться прорывом, какого на фронте не было уже целый год. По словам эксперта, в худшем случае фронту ВСУ может угрожать локальное обрушение.

Ранее в этот же день американская газета The Wall Street Journal сообщила, что успешные наступательные действия ВС России могут привести к обрушению некоторых из участков украинского фронта уже в 2024 году. По словам военного аналитика из Австрии Франца-Штефана Гади, российские войска постепенно ослабляют украинскую оборону для появления возможности маневрировать и захватывать тактически и оперативно важные военные объекты.

Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс 2 мая признала, что российская армия добивается прогресса в ходе спецоперации. По её словам, американская сторона наблюдает сдвиг на поле боя в пользу Москвы.