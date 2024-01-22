Вашингтон, 22 января, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Украинская армия проигрывает новой российской тактике ведения боя беспилотниками, а также технологиям производства дронов, систем РЭБ и российской военной промышленности, сообщил 22 января журнал Foreign Affairs.

Ashley Chan/Global Look Press

«Москва перевела свою оборонную промышленность на военные рельсы, превысив военные расходы более чем в два раза», — говорится в материале.

При этом обозреватель американского журнала отметил, что Киев утратил преимущества в противостоянии беспилотников. В статье также отмечается, что с конца 2022 года российская сторона использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства — «Орлан-10» (разведывательный беспилотник) и «Ланцет» (ударный беспилотник).

В материале говорится, что по оценкам украинских чиновников, Россия может производить или закупать около 100 тысяч беспилотников в месяц, в то время как Украина способна произвести в два раза меньше.

Как сообщало 20 января ИА Регнум, директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что новейшие российские беспилотники крайне опасны для Киева. По её словам, новые системы наведения и навигации российских дронов наиболее опасны для ВСУ. Она признала, что новые дроны сделают традиционные средства радиоэлектронной борьбы ВСУ неэффективными.

Помимо этого, в ВСУ признали, что российские дроны представляют большую проблему для армии из-за технических преимуществ. Украинские военные не могут защититься от них даже ночью, заявил начальник службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

Американское издание Newsweek в январе назвало российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» настоящим ночным кошмаром для Украины.

Кроме того, сообщалось, что госкорпорация «Ростех» собирается кратно нарастить выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также дронов «Тахион» и «Гранат» благодаря расширению производственных мощностей.