Вена, 2 мая, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Продвижение Вооружённых сил России в зоне спецоперации может обернуться прорывом, какового в зоне боевых действий не было уже целый год. Такое мнение 30 апреля высказал полковник австрийской армии Маркус Райснер в беседе с изданием Zeit.

Global Look Press

«В худшем случае есть угроза локального обрушения украинского фронта», — предупредил он.

По словам Райснера, главными причинами кризиса украинских войск, кроме плохого состояния оборонительных сооружений и дефицита боеприпасов с оружием, является нехватка личного состава и господство российской авиации в небе.

На фоне этого Киеву стоит готовиться к продолжению отступления, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля газета The Wall Street Journal написала, что успешные наступательные действия ВС России могут привести к обрушению некоторых из участков фронта ВСУ уже в 2024 году. По словам военного аналитика из Австрии Франца-Штефана Гади, российские силы медленно ослабляют украинскую оборону, чтобы у них появилась возможность маневрировать и захватывать тактически и оперативно важные военные объекты.

Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Николас Фройнд 29 апреля написал, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Донбассе. По его словам, теперь украинские войска, истощенные в человеческом и материальном отношении, вынуждены будут развернуть ещё больше операций на этом участке фронта.

Ранее в этот же день украинское издание «Страна. ua» сообщило, что после прорыва у села Очеретино на авдеевском направлении армия России может создать для украинских бойцов в ДНР угрозу масштабного окружения. По мнению авторов публикации, ВСУ придётся организовать масштабное отступление во избежание попадания в окружение.