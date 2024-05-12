Харьков, Украина, 12 мая, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В Харькове звучат взрывы, пишет 12 мая украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Издание уточняет, что об этом заявили власти города.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области уже порядка двух часов звучит воздушная тревога.

Согласно данным, украинский телеканал «Общественное», серия взрывов слышна за пределами города.

Как передавало ИА Регнум, под натиском российских войск ВСУ отступают в Харьковской области, подтвердил 11 мая глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Это хорошая тенденция, но даётся это непросто, отметил он.

Российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 мая сообщил, группировка войск ВС РФ «Север» в минувшие сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области.

Опрошенные ИА Регнум эксперты связали действия ВС РФ с намерением воплотить призыв президента Владимира Путина о создании на контролируемой киевским режимом территории санитарной зоны для предотвращения атак на российские города.

Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп противника, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.