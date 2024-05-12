Оренбург, 12 мая, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» обыграл в гостях «Оренбург» со счётом 2:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Михаил Синицын/ТАСС

Первый мяч на 7-й минуте забил игрок московской команды Алексей Батраков. На 62-й минуте «Локомотив» удвоил преимущество — мяч забил Александр Сильянов.

Таким образом, столичный клуб поднялся на 4-е место с 47 очками. «Оренбург» остался на 12-м месте с 28 очками.

На 86-й минуте хозяева остались в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Сесар Флорентин.

Как передавало ИА Регнум, в матче 28-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» 10 мая на выезде со счётом 2:0 обыграл самарские «Крылья Советов», одержав таким образом пятую подряд победу в чемпионате.

Московский «Спартак» 11 мая на своём поле обыграл «Краснодар». Матч завершился со счётом 1:0. Единственный гол забил Роман Зобнин.

Казанский «Рубин» обыграл «Ростов». Встреча завершилась со счётом 3:1. Московский ЦСКА обыграл в гостях питерский «Зенит» со счётом 1:0.