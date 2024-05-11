Казань, 11 мая, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Максим Богодвид /РИА Новости

Счёт на 31-й минуте открыл игрок «Рубина» Мацей Рыбус. На 40-й минуте защитник казанского клуба Александр Мартынович удвоил преимущество.

На 60-й минуте Богдан Йокич сделал счёт разгромным — 3:0. На 75-й минуте игрок «Ростова» Кирилл Щетинин сократил отставание.

«Ростов» заканчивал встречу в меньшинстве — на 76-й минуте был удалён Иван Комаров, а на 88-й — защитник Эяд Эль-Аскалани.

Таким образом, «Рубин» набрал 41 очко и поднялся на шестое место в чемпионате, Ростов с 40 очками находится на восьмой позиции.

Как передавало ИА Регнум, в лидирующую группу чемпионата входят петербургский «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо». На счету «Зенита» 51 очко после 27 игр, у двух его преследователей — на очко меньше.

В матчах 28-го тура 11 мая «Зенит» сыграет на своём поле с ЦСКА, «Краснодар» — в Москве против «Спартака», а «Динамо» — в Калининграде против «Балтики».