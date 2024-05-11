Москва, 11 мая, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Московский «Спартак» 11 мая в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) на своём поле обыграл «Краснодар».

Александр Вильф/РИА Новости

Матч завершился со счётом 1:0. Единственный гол на счету Романа Зобнина.

После этой игры «Спартак» вышел на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. На счету московской команды 46 очков. От лидера, петербургского «Зенита», «Спартак» отстаёт на 5 очков, у петербуржцев есть один матч в запасе.

«Краснодар» занимает второе место с 50 очками. В случае победы в своём матче 28-го тура в Калининграде против «Балтики» его опередит московское «Динамо».

Как передавало ИА Регнум, в другом матче 28-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» 10 мая на выезде со счётом 2:0 обыграл самарские «Крылья Советов», одержав таким образом пятую подряд победу в чемпионате.

14 апреля «Спартак» сообщил об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля, который занимал этот пост с июня 2022 года. Обязанности главного тренера исполняет помощник Абаскаля Владимир Слишкович. В мае руководители «Спартака» заявили, что не рассматривают возможность назначения на пост главного тренера ранее занимавших эту должность Станислава Черчесова и Валерия Карпина.