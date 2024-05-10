Самара, 10 мая, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» 10 мая в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде обыграл самарские «Крылья Советов», одержав таким образом пятую подряд победу в РПЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

Игра завершилась со счётом 2:0. Голы в составе грозненской команды забили Мохамед Конате и Бернард Бериша.

Как передавало ИА Регнум, в четырёх предыдущих турах «Ахмат» обыграл «Краснодар», «Пари Нижний Новгород», «Сочи» и московский ЦСКА со счётом 1:0, 5:1, 1:0 и 2:1 соответственно.

После победы в Самаре грозненская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. За два тура до финиша чемпионата на её счету 35 очков.

«Крылья Советов» располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице, на счету самарской команды 40 очков.

В лидирующую группу чемпионата входят петербургский «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо». На счету «Зенита» 51 очко после 27 игр, у двух его преследователей — на очко меньше.

В матчах 28-го тура 11 мая «Зенит» сыграет на своём поле с ЦСКА, «Краснодар» — в Москве против «Спартака», а «Динамо» — в Калининграде против «Балтики».