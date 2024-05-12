Белгород, 12 мая, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Из-под завалов многоэтажки в Белгороде спасли 16 человек, сообщили в МЧС России.

Кадр из видео

«Уже спасены 16 человек», — говорится в Telegram-канале.

По данным чрезвычайного ведомства, при повторном обрушении три спасателя получили травмы различной степени.

В поисково-спасательных работах спасатели проводят «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами, отметили в МЧС.

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