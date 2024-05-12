Из-под завалов многоэтажки в Белгороде спасли 16 человек
МЧС: из-под завалов многоэтажки в Белгороде спасены 16 человек
Белгород, 12 мая, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Из-под завалов многоэтажки в Белгороде спасли 16 человек, сообщили в МЧС России.
Кадр из видео
«Уже спасены 16 человек», — говорится в Telegram-канале.
По данным чрезвычайного ведомства, при повторном обрушении три спасателя получили травмы различной степени.
В поисково-спасательных работах спасатели проводят «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами, отметили в МЧС.
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