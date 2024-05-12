Шебекино, Белгородская область, 12 мая, 2024, 12:31 — ИА Регнум. В Шебекине и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность, сообщило МЧС Белгородской области.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в Telegram-канале ГУ МЧС региона.

Утром 12 мая украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области с применением БПЛА. Люди не пострадали, повреждения получила линия электропередачи. В результате без света остались жители города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка.

По данным Минобороны, российские военные ночью 12 мая уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над Белгородской областью, три украинских БПЛА — над Брянской областью, два БПЛА — над Липецкой. Ещё один вражеский беспилотник перехватили над территорией Волгоградской области.

Как передавало ИА Регнум, днём 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда. Из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде спасли 12 человек, сообщило МЧС. В числе спасённых — двое детей. СК РФ сообщил, что в результате обрушения подъезда есть погибшие.