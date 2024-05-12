Шебекино, Белгородская область, 12 мая, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Боевики ВСУ в очередной раз при помощи БПЛА ударили по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил 12 мая в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

В результате атаки, по его словам, пострадавших нет. Повреждения получила линия электропередачи.

Без электроэнергии остались жители Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки.

Аварийные бригады в ближайшее время приступят к переключению абонентов на резервные линии и устранению последствий атаки, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью 12 мая уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над Белгородской областью, три украинских БПЛА — над Брянской областью, два БПЛА — над Липецкой. Ещё один вражеский беспилотник перехватили над территорией Волгоградской области.

В Белгороде вечером 11 мая в результате массированного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Кроме того, 29 мирных граждан, включая одного ребёнка, получили осколочные ранения. Также пострадали четыре кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта, повреждено остекление в четырёх социально значимых объектах — городская больница № 2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средняя общеобразовательная школа № 41. В результате атаки со стороны ВСУ загорелись шесть автомобилей. Всего повреждения получил 21 автомобиль.

Утром 7 мая в белгородском городе Шебекино объявляли об угрозе ракетной атаки ВСУ. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.