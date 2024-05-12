Москва, 12 мая, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Средства ПВО России уничтожили за ночь две оперативно-тактические ракеты (ОТР) «Точка-У» и шесть украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили 12 мая в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Mil.ru ПВО в действии

«В течение прошедшей ночи пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что две ОТР уничтожили над Белгородской областью, три украинских БПЛА — над Брянской областью, два БПЛА — над Липецкой. Ещё один вражеский беспилотник перехватили над территорией Волгоградской области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 12 мая ВСУ атаковали территорию Волгоградской области. В результате произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе, подтвердили региональные власти. К месту происшествия оперативно выдвинулись пожарно-спасательные расчёты. Возгорание ликвидировали, обошлось без жертв.

Ранним утром 12 мая украинские боевики предприняли очередную попытку атаки инфраструктуры в промышленной зоне Липецка. По информации губернатора региона Игоря Артамонова, угрозу нейтрализовали, погибших не было.

Поздним вечером 11 мая жителей Белгорода и Белгородского района призвали не опасаться громких звуков, вызванных работой российских военнослужащих. В этот же день на всей территории Белгородской области объявляли о ракетной опасности.