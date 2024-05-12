Появились кадры удара ВСУ по многоэтажке в Белгороде
Белгород, 12 мая, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Момент удара ВСУ по многоэтажке в Белгороде попало на видео. Кадры попадания украинского снаряда в жилой дом опубликовал Telegram-канал «112».
Кадр из видео
На видео видно, как снаряд попадает в нижние этажи дома на улице Щорса, после чего происходит обрушение секции здания.
Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.
Спасатели начали разбор завалов на месте обрушения. Отмечалось, что нескольких человек удалось спасти.
Массированные обстрел Белгорода и Белгородской области начал расследовать СК России.