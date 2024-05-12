Москва, 12 мая, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Массированный обстрел Белгорода и Белгородского района, а также атаки на территорию ДНР со стороны Украины, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, будет расследовать СК России, сообщает 12 мая пресс-служба ведомства.

Кадр из видео

В результате обстрела Белгородской области, по предварительным данным, погибла мирная жительница, ещё 29 человек, включая ребёнка, получили осколочные ранения.

При обстреле Донецка ранения получили 12-летняя школьница и мужчина 1982 года рождения. В посёлке Новотроицкое в ДНР автомобиль с мирными жителями подорвался на взрывоопасном предмете, погибли двое мужчин. Женщина 1963 года рождения получила ранения.

«Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел примут необходимые меры к установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

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Утром 12 мая украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области с применением БПЛА. Люди не пострадали, повреждения получила линия электропередачи. В результате без света остались жители города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка.

По данным Минобороны, российские военные ночью 12 мая уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над Белгородской областью, три украинских БПЛА над Брянской областью, два БПЛА над Липецкой. Ещё один вражеский беспилотник перехватили над территорией Волгоградской области.

В Белгороде вечером 11 мая в результате массированного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Кроме того, 29 мирных граждан, включая одного ребёнка, получили осколочные ранения.