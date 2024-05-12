Нескольких человек достали из-под завалов рухнувшего подъезда в Белгороде
Белгород, 12 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Спасатели начали разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде, сообщил Telegram-канал «Белгородский канал».
Нескольких человек, по информации издания, удалось спасти.
«Спасатели приступили к разбору завалов. Из обрушенного подъезда спасли несколько человек», — сказано в сообщениях.
Как передавало ИА Регнум, обрушение подъезда жилого дома произошло утром 12 мая. В одном из подъездов десятиэтажного дома рухнули квартиры всех этажей.
12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил он.
Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник сообщал, что под завалами могут находить 20 человек. Известно о пяти пострадавших, в том числе об одном ребёнке. Идёт спасательная операция.