Белгород, 12 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Спасатели начали разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде, сообщил Telegram-канал «Белгородский канал».

Кадр из видео

Нескольких человек, по информации издания, удалось спасти.

«Спасатели приступили к разбору завалов. Из обрушенного подъезда спасли несколько человек», — сказано в сообщениях.

Как передавало ИА Регнум, обрушение подъезда жилого дома произошло утром 12 мая. В одном из подъездов десятиэтажного дома рухнули квартиры всех этажей.

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12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил он.

Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник сообщал, что под завалами могут находить 20 человек. Известно о пяти пострадавших, в том числе об одном ребёнке. Идёт спасательная операция.