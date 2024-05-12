Вашингтон, 12 мая, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Если Украина решит защищать Харьковскую область, то она лишится своей армии, пишет The New York Times со ссылкой на австралийского генерала в отставке Мика Райана.

Nazar Fury/Global Look Press

«Если украинцы решат держать территорию (Харьковской области) любой ценой, то они потеряют ещё больше соединений своей и так малочисленной армии», — заявил он.

Кроме того, добавил Райан, ближайшие недели для ВСУ на востоке Украины будут «очень мрачными».

Как передавало ИА Регнум, под натиском российских войск ВСУ отступают в Харьковской области, подтвердил 11 мая глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Это хорошая тенденция, но даётся это непросто, отметил он.

С 10 по 11 мая из Харьковской области эвакуировали 970 человек. Местные власти вывозят людей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.